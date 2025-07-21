شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة الرياضية، حيث تزوج محمد أبو جبل لاعب الزمالك السابق ومودرن سبورت الحالي، بينما قام نيمار بشراء سيارة "باتمان" بـ 1.5 مليون يورو.

ويقدم لكم "مصراوي" خلال السطور التالية، أبرز 10 قصص على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية.

حارس الزمالك الأسبق يحتفل بزفافه للمرة الثانية

احتفل محمد أبو جبل حارس مرمي مودرن سبورت الحالي، والزمالك الأسبق، زواجه للمرة الثانية من فتاة خارج الوسط الرياضي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"جلسة ريبيرو وفقرات متنوعة".. 15 صورة لأبرز لقطات مران الأهلي الجماعي أمس

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية أمس الأحد الموافق 20 يوليو الجاري، استعدادا لمواجهة فريق الملعب التونسي اليوم، في أولى مباريات الفرق بمعسكر تونس استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مروان عطية وزوجته في سبوع نجل شقيقتها

شاركت سلمى صقر زوجة مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متابعيها بصور من سبوع نجل شقيقتها "فاطمة".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"تستعرض مهاراتها بالكرة".. 15 صورة لاحتفال لاعبة الأهلي بحفل خطوبتها

احتفلت نورا خالد لاعبة الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بالنادي الأهلي بخطوبتها على المدرب أحمد غنيم، في حفل شهد حضور كبير من نجمات الساحرة المستديرة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

4 صور رومانسية لحسني عبدربه وزوجته في المصيف

نشر حسني عبد ربه لاعب نادي الإسماعيلي السابق عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة من الصور برفقة زوجته في المصيف.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

396 مليون خلال 6 سنوات.. فرانكفورت صائد المهاجمين وحاصد الملايين

اقترب نادي ليفربول من التعاقد مع المهاجم الفرنسي، هوجو إيكيتيكي، قادما من آينتراخت فرانكفورت في صفقة قٌدرت بـ 90 مليون يورو.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

قبل راشفورد.. 11 لاعبا إنجليزيا لعبوا لبرشلونة عبر التاريخ

اقترب نادي برشلونة من ضم ماركوس راشفورد للفريق الأول لكرة القدم، قادما من مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

صُنعت في 3 سنوات.. نيمار يقتني سيارة "باتمان" بسعر 1.5 مليون دولار

نشر نجم المنتخب البرازيلي نيمار صورة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام يظهر فيها نسخة طبق الأصل من سيارة باتمان الشهيرة، والتي صُنعت خصيصًا له.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بأغنية وكوفية فلسطين.. كيف قدم الزمالك آدم كايد لاعبا للفريق؟

تعاقد نادي الزمالك مع الفلسطيني آدم كايد قادما من بريدا الهولندي لمدة ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بين أرسنال وتشيلسي.. 11 لاعبا وقعوا في الانتقال "المحظور" تاريخيا

ليس من المعتاد أن ينتقل اللاعبين بين أندية "الستة الكبار" بالدوري الإنجليزي، ويصبح الأمر أكثر نُدرة عندما يحدث ذلك مرتين خلال فترة انتقالات واحدة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا