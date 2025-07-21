كتب - نهى خورشيد:

احتفلت نورا خالد لاعبة الفريق الأول لكرة القدم للسيدات بالنادي الأهلي بخطوبتها على المدرب أحمد غنيم، في حفل شهد حضور كبير من نجمات الساحرة المستديرة.

ونشرت نورا العديد من اللقطات من حفل خطوبتها، إلا أن أبرزها كان خلال استعرضها مهاراتها بكرة القدم هي وخطيبها أمام الجميع.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق النسائي لكرة القدم بالأهلي لبدء مشوارهم في النسخة الجديدة من الدوري المصري 2025-2026، بمواجهة الطيران على أرضه.

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