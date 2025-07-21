محمد النني ينشر صورة مع شقيقته ويعلق

القاهرة - مصراوي

نشر محمد النني لاعب نادي الجزيرة الإماراتي عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له مع شقيقته.

وظهر النني من خلال خاصية "الستوري" عبر "إنستجرام" وهو مع شقيقته وعلق عليها قائلا: "الحب" بالإضافة إلى الأغنية رومانسية يهديها لها.

وكان محمد النني قد انتقل إلى نادي الجزيرة الإماراتي في 30 يوليو 2024، قادما من نادي أرسنال الإنجليزي، في صفقة انتقال حر.

وخاض النني مع الجزيرة الإماراتي 33 مباراة، سجل خلالها هدفا واحدا، وصنع ثلاثة أهداف.