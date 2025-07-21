4 صور رومانسية لحسني عبدربه وزوجته في المصيف

القاهرة - مصراوي

نشر حسني عبد ربه لاعب نادي الإسماعيلي السابق عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة من الصور برفقة زوجته في المصيف.

وظهر حسني عبد ربه وهو يستمتع بعطلته الصيفية في أحد المدن الساحلية مع عائلته، حيث ظهر في الصور أجواء مليئة بالرومانسية تجمعه مع زوجته.

واعتزل حسني عبد ربه كرة القدم في نادي الإسماعيلي عام 2019، بعد مسيرة حافلة من الإنتقالات، حيث احترف في فريق ستراسبورج الفرنسي عام 2006، واحترف في عدد كبير من أندية الخليج مثل الأهلي الإماراتي، والنصر السعودي، والاتحاد السعودي، ولكن ظل الانتماء الوحيد في الدوري المصري إلى نادي واحد فقط وهو النادي الإسماعيلي.

ويشغل حسني عبد ربه الأن محلل كروي في قنوات ON سبورت الناقلة لمباريات الدوري المصري والبطولات المحلية.

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