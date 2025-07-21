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مروان عطية وزوجته في سبوع نجل شقيقتها

06:00 ص الإثنين 21 يوليو 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مروان عطية وزوجته
  • عرض 3 صورة
    مروان عطية وزوجته
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كتب - نهى خورشيد

شاركت سلمى صقر زوجة مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، متابعيها بصور من سبوع نجل شقيقتها "فاطمة".

ونشرت سلمي عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" 3 صور مع تعليق:"حبيبي وابن حبيبي وابن حبيبتي" على أنغام أغنية مسلسل كامل العدد.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلي لخوض مباراة ودية أمام الملعب التونسي ضمن معسكر القلعة الحمراء الإعدادي استعداداً للموسم المقبل.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين، بتوقيت القاهرة.

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مروان عطية وزوجته زوجة مروان عطية موران عطية النادي الأهلي
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