حارس الزمالك الأسبق يحتفل بزفافه للمرة الثانية

كتب - نهى خورشيد

احتفل محمد أبو جبل حارس مرمي مودرن سبورت الحالي، والزمالك الأسبق، زواجه للمرة الثانية من فتاة خارج الوسط الرياضي.

نشر أبو جبل عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع قصير من حفل زفافه، بجانب نشره صور له بالبدلة السوداء.

وكان مودرن سبورت أعلن تعاقده مع أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر ، وذلك خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

والجدير بالذكر أن أبو جبل أعلن طلاقه من الجزائرية سمارة يحيي ملكة جمال العرب في 2019، في شهر أغسطس الماضي 2024.