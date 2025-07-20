كتب - يوسف محمد:

علق خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق ومقدم البرامج الحالي، على اقتراب رحيل المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، عن النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "للأسف وسام تمرد وهيتم بيعه بثمن أقل من طلبات الاهلي، كمان الأهلى هيدفع 20 في المية للنادي السويدي من مجمل بيعه".

وارتبط اسم المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي بالرحيل عن النادي الأهلي، خلال الأيام الماضية في ظل تلقيه العديد من العروض في الفترة الماضية، عقب الأداء المميز الذي يقدمه رفقة المارد الأحمر.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، في وقت سابق أن النادي الأهلي، وافق على بيع المهاجم الفلسطيني إلى فريق كولومبوس كرو الأمريكي، مقابل مبلغ 7.5 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى بعض الامتيازات الأخرى، التي تتعلق بعدد الأهداف ومشاركات اللاعب وكذلك نسبة إعادة البيع.

وظهر المهاجم الفلسطيني رفقة المارد الأحمر خلال الموسم الماضي، في 34 مباراة بمختلف البطولات، نجح خلالهم في تسجيل 9 هدفا وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

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