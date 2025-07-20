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أبو تريكة يظهر في افتتاح فرع القلعة الحمراء بالساحل الشمالي.. ما القصة؟

02:58 ص الأحد 20 يوليه 2025
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كتب - يوسف محمد:

أعلنت شركة القلعة الحمراء المسؤولة عن تنفيذ مشروع ستاد النادي الأهلي، عن افتتاح فرعها الجديد في الساحل الشمالي، لخدمة أعضاء المارد الأحمر.

ويتيح فرع النادي الأهلي في الساحل الشمالي، فرصة لزواره لتسجيل أسمائهم وتخليدها على جدران مشروع ستاد النادي الأهلي، المسؤولة عنه شركة القلعة الحمراء.

وخلال الإعلان عن فرع النادي الأهلي في الساحل الشمالي، ظهر عدد من الصور لنجوم المارد الأحمر خلال مشاركتهم في فيديو الإعلان عن ستاد النادي، على رأسهم محمد أبو تريكة، محمد شوقي ووائل جمعة والعديد من اللاعبين.

ويذكر أن شركة القلعة الحمراء، نجحت خلال الفترة الماضية في افتتاح عدد من الفروع داخل فروع النادي الأهلي المختلفة.

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القلعة الحمراء محمد أبو تريكة فرع الأهلي في الساحل الشمالي النادي الأهلي ستاد الأهلي
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