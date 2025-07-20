20 صورة من احتفال محمد بركات بخطوبة ابنته

كتب- نهى خورشيد:

احتفل محمد بركات نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، بخطوبته ابنته "مريم" في حفل عائلي بسيط غاب عنه نجوم كرة القدم.

وشهدت خطوبة مريم نجاة ملك الحركات أجواء عائلية حماسية، بعدما تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض المقاطع من الحفل.

وانضم بركات إلى صفوف القلعة الحمراء موسم 2004/2005، وأصبح بعدها أحد أبرز رموز الجيل الذهبي للنادي تحت قيادة المدرب البرتغالي مانويل جوزيه.

ولقبت الجماهير المصرية ومحبي القلعة الحمراء بركات بـ"ملك الحركات"، كما نجح في كتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الأهلى، بعدما ساهم بشكل كبير في حصد الفريق لعدد كبير من الألقاب المحلية والقارية، إذ توج بالدوري الممتاز 7 مرات، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المحلي في 4 مناسبات، إلى جانب فوزه بلقب دوري أبطال أفريقيا 5 مرات