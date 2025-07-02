كوكا ينشر فيديو كوميدي مع محمد صلاح بعد فوزه عليه في مباراة تنس
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القاهرة - مصراوي
نشر أحمد حسن كوكا عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طريفًا وساخرًا لمحمد صلاح، موضحًا فيه أنه تغلّب عليه في مباراة تنس.
وكان أحمد حسن كوكا بصحبة محمد صلاح وعبدالله السعيد في أحد المصايف داخل مصر، حيث يقضون عطلتهم الصيفية معًا.
وأظهر الفيديو فوز كوكا على محمد صلاح في مباراة التنس، وكان هذا سببًا في تصويره لمحمد صلاح ليُظهر ملامحه بعد الخسارة. وقال كوكا في الفيديو: "الوش بيختلف لما تكون كسبان جولتين متتاليتين في التنس.. شوفوا شكل محمد صلاح بعد الخسارة".
أحمد حسن كوكا يصور ردة فعل محمد صلاح بعد ما فاز عليه في مباراة تنس😂❤️ pic.twitter.com/uM9NIvx3R7— عالم صلاح (@SalahWorld11) July 1, 2025
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