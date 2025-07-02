4 صور من احتفال عبد الرحمن مجدي وزوجته بتخرج ابنته من الحضانة

القاهرة - مصراوي

نشر عبد الرحمن مجدي، لاعب نادي بيراميدز، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور التي تجمعه بزوجته وأطفاله، خلال احتفالهم بتخرّج ابنتهما "سيليا" من الحضانة.

وظهرت أجواء الفرح والاحتفال واضحة في الصور، حيث تبين أن الأسرة في حالة من السعادة والفخر بهذه المناسبة الخاصة.

وكتبت منة رشوان، زوجة عبد الرحمن مجدي، تعليقًا مؤثرًا على الصور جاء فيه:

"كان يوم حلو أوي.. كبرتي إمتى يا روح قلب ماما النهارده كنت فرحانة أوي، يوم مستحيل أنساه، أول مرة أحس إني أم بجد كبرتيني يا سيليا ربنا يبارك فيكي ويحفظك يا روحي وفرحتي الأولى، وتفضلي دايمًا من المتفوقين الناجحين ويارب مستقبلك كله يبقى خير وسعادة أنا بحبك أوي وهفضل دايمًا سندك والداعم الأول ليكي وربنا يقدرني وأحققلك كل اللي بتتمنيه."

يذكر أن عبد الرحمن مجدي، لاعب الجناح الأيمن لنادي بيراميدز، قد توّج مع فريقه بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/2025، في إنجاز تاريخي للنادي.

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