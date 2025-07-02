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محمد هاني يقضي عطلته مع زوجته وشقيقته في المصيف (صور)

02:15 ص الأربعاء 02 يوليو 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمد هاني وزوجته
  • عرض 10 صورة
    محمد هاني وزوجته
  • عرض 10 صورة
    محمد هاني وزوجته
  • عرض 10 صورة
    محمد هاني وزوجته
  • عرض 10 صورة
    محمد هاني وزوجته
  • عرض 10 صورة
    محمد هاني وزوجته 1
  • عرض 10 صورة
    محمد هاني وزوجته (19)
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    محمد هاني وزوجته (1)
  • عرض 10 صورة
    محمد هاني وزوجته مع العائلة
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القاهرة - مصراوي

نشرت ميرنا هاني، شقيقة لاعب النادي الأهلي محمد هاني، صورة عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ميرنا في الصورة إلى جانب شقيقها محمد هاني وزوجته، حيث كانوا يستمتعون بعطلتهم الصيفية في أحد المصايف.

وكان محمد هاني قد حصل على إجازة قصيرة بعد خروج النادي الأهلي من بطولة كأس العالم للأندية 2025، وقد شارك في آخر مباراة للفريق أمام نادي بورتو البرتغالي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 4-4، ليودع الأهلي البطولة محتلاً المركز الأخير في المجموعة الأولى.

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محمد هاني محمد هاني وزوجته زوجة محمد هاني شقيقة محمد هاني النادي الأهلي
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