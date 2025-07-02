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عصام الحضري ينشر صورة خلال مكاملة فيديو مع ياسين بونو

01:46 ص الأربعاء 02 يوليو 2025
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    عصام الحضري وياسين بونو (2) (1)
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    _ عصام الحضري يطير إلى أمريكا لحضور افتتاح كأس العالم للأندية
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    عصام الحضري
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    لقطة انفجار الكرة في مباراة الهلال والسيتي (2) (1)
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كتب - يوسف محمد:

هنأ عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، فريق الهلال السعودي بعد فوزه التاريخي أمس على حساب مانشستر سيتي الإنجليزي، في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ونشر الحضري عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة له خلال مكالمة فيديو تجمعه بحارس مرمى الهلال ياسين بونو وكتب: "مليون مبروك الهلال السعودي، مليون مبروك اخويا صاحبي وحبيبي ياسين بونو، مبروك التألق وربنا يكرمك في اللي جاي إن شاء الله".

وكان الهلال حقق فوزا تاريخيا على حساب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات دور ال 16 بمونديال الأندية.

وشهدت مباراة الهلال السعودي أمام مان سيتي أمس، تقديم الحارس المغربي لفريق الهلال ياسين بونو أداء قوي، وسط إشادات قوية من كل المتابعين.

ويذكر أن الهلال سيواجه في دور ربع النهائي لمونديال الأندية فريق فلومينينسي البرازيلي، يوم الجمعة المقبل الموافق 4 يوليو الجاري.

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عصام الحضري كأس العالم للأندية مونديال الأندية بطولة كأس العالم للأندية الهلال والسيتي
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