احتفلت هدير أبو نار زوجة أكرم توفيق "الثانية" لاعب الأهلي السابق والشمال القطري الحالي، بفوز الهلال السعودي على مانشستر سيتي.

ونشرت هدير صورة لاحتفال لاعبي الهلال، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وكتبت: "للتاريخ يا الهلال".

وحقق الهلال فوزا تاريخيا على مانشستر سيتي الإنجليزي، بنتيجة 4-3 في دور الـ16 من كأس العالم للأندية، لينتزع بطاقة العبور إلى ربع النهائي.

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