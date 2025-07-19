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"سيدة محجبة".. تعليق مثير للجدل من أحمد الطيب بشأن أزمة فتوح مع الزمالك

06:49 م السبت 19 يوليه 2025
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    المعلق أحمد الطيب
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    أحمد الطيب المعلق الرياضي
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    المعلق الرياضي أحمد الطيب
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    أحمد الطيب
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    ظهور أحمد فتوح في تدريبات الزمالك (1)
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كتب - يوسف محمد:

علق أحمد الطيب المعلق الرياضي بقنوات الكأس القطرية، على أزمة أحمد فتوح الأخيرة مع نادي الزمالك، بسبب ظهوره في حفله بالساحل الشمالي، خلال الساعات الماضية.

وكان فتوح تسبب في غضب جماهير الفارس الأبيض، بعد ظهوره فى حفل بالساحل الشمالي للفنان راغب علامة، على الرغم من أن اللاعب استأذن للخروج من معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية، بسبب مرض أحد أقاربه.

ومع ظهور فتوح في حفل راغب علامة بالساحل الشمالي أمس، قرر المدير الرياضي بالفارس الأبيض جدون إدوارد، توقع غرامة مالية على اللاعب قدرها مليون جنيه، بجانب إيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق.

وكتب الطيب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "فتوح مش فى كباريه ولا فى خمارة، لأن موجود سيدة فاضلة (محجبة) فى نفس المكان، وده معناه أنه فى مكان محترم والا لمنعوا دخول المحجبات أو امتنع المحجبات عن الحضور".

وأضاف: "الموضوع بسيط، ما تكبرهوش أوى كده".

ويذكر أن الفريق الأول لنادي الزمالك، يتواجد حاليا في معسكر مغلق بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

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