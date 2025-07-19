كتبت-هند عواد:

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها تفاقم أزمة الفلسطيني وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي، وصراع الأهلي والزمالك على لاعب بتروجيت.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

"شتمته".. لاعب بيراميدز السابق يكشف ما دار بينه وبين محمد عبد المنعم في نهائي كأس مصر

كشفت فخر الدين بن يوسف لاعب فريق بيراميدز السابق فخر الدين بن يوسف، كواليس ما دار بينه وبين محمد عبد المنعم لاعب الأهلي السابق، خلال مباراة الأهلي وبيراميدز في نهائي كأس مصر موسم 2021-2022.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"على الأهلي تحمل مسؤولياته".. بيان رسمي من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بشأن وسام أبو علي

أصدر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بيانا رسميا، للتعليق على أزمة المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي وما يتعلق باستمرار اللاعب مع المارد الأحمر في الفترة المقبلة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

طلب غريب من الاتحاد السويسري لـ أجمل لاعبة بصفوفهم.. ما القصة؟

رصدت الكاميرات المتواجدة ببطولة كأس الأمم الأوروبية للسيدات حرس خاص يلازم أليشا ليمان نجمة منتخب سويسرا ويوفنتوس الإيطالي والملقبة بـ "أجمل لاعبة في العالم"بعد كل مباراة وتدريب، بجانب مرافقتها إلى خارج الملعب والتدخل عند اقتراب الجماهير.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

محمد صلاح يكشف: مدربه المُفضل.. وثنائي تمنى اللعب معه (فيديو)

قال محمد صلاح النجم المصري بصفوف ليفربول، إنه كان يتمنى اللعب مع النجمين الإنجليزي ستيفين جيرارد والفرنسي تيري هنري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مسؤول بالجبلاية يعلق على بيان الاتحاد الفلسطيني بخصوص وسام أبو علي (خاص)

كشف مصدر مسؤول بالاتحاد المصري لكرة القدم عن موقفهم من البيان الصادر عن الاتحاد الفلسطيني بخصوص لاعبهم المحترف بصفوف الأهلي وسام أبو علي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

وكيل توفيق محمد لمصراوي: اللاعب لديه عروض خارجية.. ومفاوضات من الأهلي والزمالك

كشف محمد سلامة وكيل الظهير الأيسر لفريق بتروجيت توفيق محمد، تفاصيل مفاوضات قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، مع اللاعب للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"رد فعل مفاجئ".. تصرف جديد من الاتحاد الفلسطيني بشأن وسام أبو علي

في خطوة مفاجئة، حذف الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بيانه، بشأن أزمة وسام أبو علي مع الأهلي، خاصة في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الحالية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

دون جواز سفر ولعب للدنمارك.. موقف وسام أبو علي مع منتخب فلسطين قبل وبعد الانضمام للأهلي

استنكر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في بيان رسمي أمس الجمعة، ما يتعرض له اللاعب وسام أبو علي لاعب النادي الأهلي ومنتخب الفدائي، مشيرا أن اللاعب يتعرض.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

تعليق مثير للجدل من رئيس قناة الأهلي الأسبق على بيان الاتحاد الفلسطيني بخصوص وسام أبو علي

علق محمد العدل رئيس قناة النادي الأهلي السابق، على بيان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بخصوص أزمة اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي مع النادي الأهلي في الفترة الماضية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.