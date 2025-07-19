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إمام عاشور ينشر صور من حضوره حفل راغب علامة بالساحل الشمالي

10:19 ص السبت 19 يوليو 2025
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    إمام عاشور ينشر صور من حفل راغب علامة (5)
  • عرض 5 صورة
    إمام عاشور ينشر صور من حفل راغب علامة (1)
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    إمام عاشور ينشر صور من حفل راغب علامة (3)
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    إمام عاشور ينشر صور من حفل راغب علامة (4)
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شهد حفل المطرب اللبناني راغب علامة الذي أقيم في الساحل الشمالي أول أمس الخميس، حضور إمام عاشور لاعب النادي الأهلي.

ونشر إمام عاشور عدد من مقاطع الفيديو التي وثقت حضوره الحفل الغنائي، حيث نشرها عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام".

وتخلف لاعب خط الوسط عن بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي التي وصلت تونس أمس الجمعة، من أجل إقامة معسكر تدريبي.

ويخوض عاشور تدريبات منفردة على هامش إصابته التي تعرض لها في مباراة إنتر ميامي بكأس العالم للأندية 2025.

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