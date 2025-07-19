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على خطى مانشستر.. فرق مصرية تستعد للموسم الجديد في البحر

09:00 ص السبت 19 يوليه 2025
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    تدريبات المصري البورسعيدي على البحر (5)
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    تدريبات المصري البورسعيدي على البحر (4)
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    لاعبو وادي دجلة في معسكر السخنة (5)
  • عرض 18 صورة
    لاعبو وادي دجلة في معسكر السخنة (4)
  • عرض 18 صورة
    تدريبات المصري البورسعيدي على البحر (1)
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    تدريبات المصري البورسعيدي على البحر (8)
  • عرض 18 صورة
    تدريبات المصري البورسعيدي على البحر (7)
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    تدريبات المصري البورسعيدي على البحر (3)
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    تدريبات المصري البورسعيدي على البحر (2)
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    مدرب وادي دجلة
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    لاعبو وادي دجلة في معسكر السخنة (3)
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    لاعبو وادي دجلة في معسكر السخنة (1)
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    تدريبات المصري البورسعيدي على البحر (9)
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    تدريبات فريق مانشستر سيتي على شاطئ فلوريدا(1)
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    تدريبات فريق مانشستر سيتي على شاطئ فلوريدا(3)
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    تدريبات فريق مانشستر سيتي على شاطئ فلوريدا(4)
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كتبت-هند عواد:

سارت بعض الفرق المصرية على نهج مانشستر سيتي الإنجليزي، في طريقة تدريبات الفريق، استعدادا للموسم المقبل.

وخلال بطولة كأس العالم للأندية 2025، قاد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، تدريبات الفريق على شاطئ فلوريدا، و استمتع اللاعبون بالمران في البحر.

واتبع التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للمصري البورسعيدي، نفس النهج، عندما قاد تدريبات الفريق على الرمال وداخل البحر، في معسكر الفريق بمدينة بورفؤاد.

ويبدو أن الأمر أصبح منتشرا في الدوري المصري، إذ نشر الحساب الرسمي لوادي دجلة الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز، صورا للاعبي الفريق وهم يستمتعون في البحر، خلال معسكر الفريق في العين السخنة.

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