على خطى مانشستر.. فرق مصرية تستعد للموسم الجديد في البحر

كتبت-هند عواد:

سارت بعض الفرق المصرية على نهج مانشستر سيتي الإنجليزي، في طريقة تدريبات الفريق، استعدادا للموسم المقبل.

وخلال بطولة كأس العالم للأندية 2025، قاد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، تدريبات الفريق على شاطئ فلوريدا، و استمتع اللاعبون بالمران في البحر.

واتبع التونسي نبيل الكوكي المدير الفني للمصري البورسعيدي، نفس النهج، عندما قاد تدريبات الفريق على الرمال وداخل البحر، في معسكر الفريق بمدينة بورفؤاد.

ويبدو أن الأمر أصبح منتشرا في الدوري المصري، إذ نشر الحساب الرسمي لوادي دجلة الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز، صورا للاعبي الفريق وهم يستمتعون في البحر، خلال معسكر الفريق في العين السخنة.

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