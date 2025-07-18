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"شقيقان لكن الانتماء مختلف".. أحمد وتمارا نادر السيد بين الأهلي والزمالك

04:11 م الجمعة 18 يوليو 2025
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    تمارا نادر السيد ووالدها في الصغر
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    تمارا نادر السيد رفقة والدها وشقيقها أحمد في الصغر (2)
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    تمارا نادر السيد مع أشقائها (1)
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    تمارا نادر السيد مع الأهلي (2)
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    تمارا نادر السيد مع الأهلي (1)
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    تمارا نادر السيد مع شقيقتها وشقيقها ووالدها بعد مباراة منتخب مصر
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كتبت-هند عواد:

"شقيقان ولكن الانتماء الكروي مختلف".. هكذا تبدو علاقة تمارا نادر السيد لاعبة فريق السلة للسيدات بالنادي الأهلي، وشقيقها أحمد حارس مرمى الزمالك السابق وباوك اليوناني الحالي.

ويُعتبر أحمد أقرب أشقاء تمارا إليها، لكنهما عندما ذهبا إلى نهائي إفريقيا للكرة الطائرة سيدات العام الماضي، جلست تمارا في مدرجات الأهلي، وفي الناحية الأخرى يجلس أحمد شقيقها رفقة مشجعي الأبيض.

وقالت تمارا عن علاقتها بشقيقها في تصريحات خاصة لمصراوي: "أعرف كل شيء عن أحمد، فأنا أهم واحدة في حياته، ودائمًا ما يأخذ رأيي في كل شيء، وتشجيع الأهلي والزمالك لا يفرق بيننا، وفي تلك المباراة الشهيرة، أحمد كان يريد الجلوس في مدرجات الزمالك، مع الألتراس، لأنه فعلاً يحب الزمالك ويشجع بحماس، وأنا جلست في المقصورة، وذهبنا وغادرنا في نفس السيارة".

واختتمت: "إذا لعب أحمد ضد الأهلي؟ طبعًا أتمنى الخير لأخي وأن يلعب بشكل جيد، النتيجة لا تهمني، لأنني لا أهتم بكرة القدم كثيرًا، لكنه شقيقي".

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