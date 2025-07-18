"قصص متفوتكش".. ظهور فني لمحمود الخطيب.. ووفاة بطل أولمبياد 2010

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة الرياضية، حيث أعلن محمد الصباحي اعتزال التحكيم، وظهور محمود الخطيب رئيس الأهلي في مسلسل كتالوج.

ويقدم لكم "مصراوي" خلال السطور التالية، أبرز 10 قصص على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية.

كريم فؤاد ينشر صورة مع زوجته ويهنئها بهذه المناسبة

نشر كريم فؤاد لاعب النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له مع زوجته.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

إمام عاشور يحتفل بمرور عامين على انضمامه للأهلي بهذه الطريقة (صور)

حرص نجم وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر إمام عاشور، على الاحتفال بمرور عامين، على انضمامه إلى النادي الأهلي، قادما من صفوف ميتلاند الدنمركي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وفاة بطل أولمبياد 2010 في التزلج بصاعقة

توفي المتزلج نرويجي إيدون جرنفولد، الذي حصل على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في فانكوفر عام 2010، في حادث أليم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مثلث الحياة ودعم العامري فاروق.. تمارا نادر السيد من "بيت زملكاوي" إلى الأهلي - حوار

"خرجت من عائلة زملكاوية وارتديت القميص الأحمر".. كان انتماء تمارا نادر السيد، مثل أشقائها، للقلعة البيضاء "بالوراثة"، لكن عندما طلبها النادي الأهلي للانضمام إلى فريق سلة السيدات، لبَّت النداء فورًا، وبتشجيع من والدها حارس عرين الأبيض السابق.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رفض السندريلا ولبى رغبة الحلفاوي قبل رحيله.. حكاية محمود الخطيب والسينما

بعد نحو 40 عامًا من رفضه أولى عروضه للتمثيل أمام السندريلا سعاد حسني، دخل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، عالم الدراما أخيرًا، ولكن بطريقة مختلفة هذه المرة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد مسيرة 21 عامًا.. محمد الصباحي يعلن اعتزال التحكيم

قرر الحكم الدولي محمد الصباحي، اعتزال التحكيم بشكل رسمي اليوم الخميس، وذلك بعد سميرة امتدت لأكثر من 21 عامًا.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لاعب برازيلي يتعرض لإصابة قوية بسبب احتفال رونالدو (فيديو)

تعرض أحد اللاعبين في البرازيل لإصابة قوية بعد محاولته لتقليد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الشهير "Siu" بعد تسجيله هدفًا من ركلة جزاء.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"النجمة العاشرة".. 15 صورة ترصد ذكرى تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا عام 2021

تعتبر بطولة دوري أبطال أفريقيا، من البطولات المفضلة لدى النادي الأهلي وجماهيره، خاصة وأنه يعد الفريق الأكثر تتويجا بلقب البطولة عبر التاريخ برصيد 12 لقبا وبفارق كبير عن أقرب منافسيه.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"سأقرص أذنيه".. أول تعليق من والد لامين يامال بعد حفله المثير للجدل

أثار النجم الإسباني الشاب لامين يامال جدلاً واسعاً في الوساط الرياضي العالمي خلال الأيام الأخيرة، بعد احتفاله بعيد ميلاده الـ18 بحفل وصف بـ"السري"، الذي شهد تواجد نساء شبه عاريات ومشروبات كحولية، الأمر الذي فتح عليه أبواب الانتقادات من الجماهير والإعلام الإسباني.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

بعد 12 عامًا.. الأرجنتين ترفع الحظر عن جماهير الأندية الزائرة.. ما القصة؟

أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن رفع الحظر المفروض على حضور جماهير الفرق الزائرة في مباريات الدوري المحلي، بعد 12 عاماً من الغياب.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا