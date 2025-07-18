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"كل ابن آدم خطاء".. مروان حمدي يعتذر لجماهير الإسماعيلي

09:37 ص الجمعة 18 يوليو 2025

مروان حمدي لاعب الإسماعيلي (1)

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كتب - محمد القرش:

اعتذر مروان حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي لجماهير الدراويش، بعد التقاطه صورة في صالة الألعاب الرياضية مرتديا قميص بيراميدز.

وكتب مروان عبر خاصية "القصص القصيرة" عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام": "أنا بعتذر عن ما بدر مني مؤخرًا في حقي وحق النادي الإسماعيلي بيتي وجماهيره العريقة".

وأضاف: "كل ابن آدم خطاء ولا أحد معصوم من الخطأ، وهذا خطأ غير مقصود بالمرة، والأهم أن نتعلم من أخطائنا".

وأتم المهاجم: "تيشرت النادي الإسماعيلي على رأسي، وأكن لجماهيره ومجلس إدارته كل الاحترام، وأعدكم بالأفضل في القادم وللحديث بقية".

وقرر الجهاز الفني لنادي الإسماعيلي خوض مروان حمدي تدريبات فردية على هامش المران الجماعي أمس الخميس.

ستوري مروان حمدي

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مروان حمدي الإسماعيلي جماهير الإسماعيلي
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