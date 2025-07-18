كريم فؤاد ينشر صورة مع زوجته ويهنئها بهذه المناسبة

القاهرة - مصراوي

نشر كريم فؤاد لاعب النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له مع زوجته.

وظهر كريم فؤاد عبر خاصية "الستوري" على إنستجرام وهو يحتفل بعيد زواجه الثاني، حيث نشر صورة تجمعه بزوجته أثناء حفل الزفاف."

ولم يشارك كريم فؤاد في منافسات كأس العالم للأندية 2025 مع النادي الأهلي، بسبب عدم تعافيه الكامل من الإصابة.

وكان اللاعب قد تعرض لقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة خلال مباراة الأهلي أمام سموحة، ضمن مواجهات الجولة الـ24 من الدوري المصري في الموسم الماضي.