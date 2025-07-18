إمام عاشور يحتفل بمرور عامين على انضمامه للأهلي بهذه الطريقة (صور)

كتب - يوسف محمد:

حرص نجم وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر إمام عاشور، على الاحتفال بمرور عامين، على انضمامه إلى النادي الأهلي، قادما من صفوف ميتلاند الدنماركي.

وأعاد عاشور عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عدد من الصور لمشاركته الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، علق على "عامين من النجاح"، فيما علق على صورة آخرى: "بعد مرور عامين، النجاح لا يتوقف هنا، بل ينمو من هنا".

وكان عاشور انضم إلى النادي الأهلي، في مثل هذا اليوم من شهر يوليو عام 2023، قادما من فريق ميتلاند الدنماركي.

وخلال عامين قضاهم عاشور رفقة المارد الأحمر حتى الآن، شارك في 86 مباراة بكل البطولات، سجل خلالهم 30 هدفا وقدم 19 تمريرة حاسمة.

وحقق عاشور العديد من الألقاب رفقة المارد الأحمر، حيث تمكن من حصد 7 ألقاب رفقة الفريق، بواقع لقبين لبطولة الدوري المصري، مثلهم لبطولة كأس السوبر المصري، بالإضافة إلى لقب وحيد لكلا من دوري أبطال أفريقيا، بطولة كأس مصر وبطل القارات الثلاث آسيا وأفريقيا والإنتر كونتيننتال.

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