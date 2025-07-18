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"بعد وفاته".. قرار من اتحاد الكرة بشأن الراحل ميمي عبد الرازق

12:35 ص الجمعة 18 يوليه 2025
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    ميمي عبد الرازق (3)
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    ميمي عبد الرازق في مباراة المصري وحرس الحدود
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    ميمي عبد الرازق مع لاعبي المصري بعد الفوز على حرس الحدود
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    الدكتور ميمي عبد الرازق
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    ميمي عبد الرازق
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كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي، إقامة عزاء للراحل ميمي عبد الرازق المدير الفني السابق لنادي المصري البورسعيدي والعديد من الأندية المصرية.

وكان عبد الرازق رحل عن عالمنا يوم الأربعاء الماضي الموافق 16 يوليو الجاري، إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة.

وجاء نص بيان الاتحاد كالتالي: "قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، إقامة عزاء للكابتن ميمي عبد الرازق بمسجد آل رشدان بالقاهرة، يوم الأحد المقبل الموافق 20 يوليو الحالي".

وأضاف: "سوف تستقبل أسرة الفقيد العزاء من أصدقاء الراحل الكبير، محبيه بقاعة الفتح في الفترة من الساعة 7:30 حتى 10:30 مساء".

وأقيم أمس الخميس الموافق 17 يوليو الجاري، عزاء الراحل في قاعة المناسبات الخاصة بمسجد في بورسعيد، بحضور عدد من نجوم الرياضية.

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