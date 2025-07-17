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"اعملها يا بيبو".. أحمد الطيب يعلق على اقتراب رحيل وسام أبو علي عن الأهلي

10:07 م الخميس 17 يوليه 2025
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    حفل زفاف ابنة أحمد الطيب (21)
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    أحمد الطيب المعلق الرياضي
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    المعلق الرياضي أحمد الطيب
  • عرض 14 صورة
    أحمد الطيب
  • عرض 14 صورة
    المعلق أحمد الطيب
  • عرض 14 صورة
    المعلق أحمد الطيب
  • عرض 14 صورة
    المعلق الرياضي أحمد الطيب
  • عرض 14 صورة
    لقطة الهدف الأول للأهلي في مرمى بورتو
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    وسام أبو علي رجل مباراة الأهلي وبورتو
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    وسام أبو علي رجل مباراة الأهلي وبورتو
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    غرفة ملابس الأهلي (1) (1)
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    النادي الأهلي
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    أيمن حسين لاعب منتخب العراق
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كتب - يوسف محمد:

علق أحمد الطيب المعلق الرياضي بقنوات الكاس القطرية، على اقتراب رحيل النجم الفلسطيني وسام أبو علي عن النادي الأهلي، مشيرا إلى اللاعب الذي يمكن أن يكون بديله في الفريق.

وارتبط اسم أبو علي بالرحيل عن النادي الأهلي بشكل كبير، خلال الساعات الماضية، في ظل تلقيه العديد من العروض، خاصة بعد الأداء المميز الذي ظهر به رفقة المارد الأحمر في الفترة الماضية.

وكتب الطيب عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "بعد فسخ تعاقده مع الخور القطرى، مهاجم العراق الأول أيمن حسين، هو البديل الأمثل للأهلي فى حال رحيل وسام أبو علي، اعملها يا بيبو".

وكان النادي الأهلي، اتخذ قرارا صباح اليوم باستبعاد أبو علي من معسكر الفريق في تونس، المقرر انطلاقه بداية من يوم غد الجمعة 18 يوليو الجاري حتى يوم 26 من الشهر ذاته.

كما أعلن محمد يوسف المدير الرياضي للمارد الأحمر في وقت سابق، توقيع غرامة مالية على أبو علي، بسبب غيابه عن المران الجماعي للفريق أمس الأربعاء.

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أحمد الطيب النادي الأهلي آخر أخبار النادي الأهلي وسام أبو علي رحيل وسام أبو علي أيمن حسين
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