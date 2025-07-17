كتبت-هند عواد

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها وفاة مدرب المصري البورسعيدي السابق ميمي عبد الرازق، رسالة إبراهيم سعيد لشيكابالا، إضافة إلى احتمالية انضمام لاعب الأهلي إلى بيراميدز.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

بأزمة قلبية.. وفاة ميمي عبد الرازق مدرب المصري البورسعيدي السابق

توفى ميمي عبد الرازق رئيس لجنة التخطيط بالنادي المصري البورسعيدي ومدرب الفريق السابق، منذ قليل، إثر تعرضه لأزمة قلبية، وفقا لما ذكره مصدر لمصراوي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"بعد غيابه عن المران".. قرار جديد من الأهلي ضد وسام أبو علي

قررت إدارة الكرة بالنادي الأهلي، توقيع عقوبة مالية على مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، بسبب غيابه عن المران الجماعي للفريق.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"بينهم شيكابالا".. رسائل إبراهيم لنجوم ساندوه في أزمته

وجه إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر السابق، رسالة شكر إلى كل من وقف بجانبه، في الأزمة الأخيرة التي مر بها، التي تسببت في تواجده بالحبس خلال الفترة الماضية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

محمد يوسف يكشف حقيقة مفاوضة مصطفي محمد لضمه الأهلي

نفى محمد يوسف، المدير الرياضي للنادي الأهلي، حقيقة جلوسه مع المهاجم الدولي مصطفى المحترف ضمن صفوف نانت الفرنسي ولاعب الزمالك السابق.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

محمد يوسف يكشف تفاصيل مفاوضات الأهلي لتمديد عقد إمام عاشور

كشف محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي، آخر التطورات الخاصة بتمديد عقد لاعب وسط الفريق إمام عاشور، خلال الفترة المقبلة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

موقع مغربي يعلن تعاقد الزمالك مع الموهبة عبد الحميد معالي

شهدت الساعات الماضية، أنباء قوية عن تمام الزمالك تعاقده مع اللاعب الشاب عبد الحميد معالي، صاحب الـ21 عامًا، للانضمام لصفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"لتوقيع العقود".. صفقة الزمالك الجديدة تصل القاهرة

وصل اللاعب الفلسطيني آدم كايد مساء أمس الأربعاء، لإنهاء كافة التفاصيل الخاصة بانتقاله إلى الفارس الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادما من فريق بريدا الهولندي.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مصير وسام ومفاوضات مصطفى محمد.. أبرز 11 تصريحا لـ محمد يوسف في ظهوره الإعلامي مع شوبير

فتح محمد يوسف المدير الرياضي بالنادي الأهلى العديد من الملفات الخاصة بالقلعة الحمراء خلال ظهوره التلفزيوني عبر برنامج أحمد شوبير "حارس الأهلى".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

“بين الطفولة والنجومية".. 10صور من اصطحاب لامين يامال جدته خلال تجديد عقده مع برشلونة

كما كان يفعل فى طفولته، حرص النجم الإسباني لامين يامال صاحب الأصول المغربية، على اصطحاب جدته "فاطمة" معه خلال تجديد عقده مع برشلونة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"هل ينتقل لبيراميدز؟".. إعلامي يفجر مفاجأة بشأن مستقبل وسام أبو علي مع الأهلي

فجر الإعلامي كريم رمزي مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن مستقبل النجم الفلسطيني وسام أبو علي لاعب الأهلي، خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن الفريق.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

3 صور لعصام الحضري مع ابنه يهنئه بهذه المناسبة

نشر عصام الحضري حارس مرمى النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور له برفقة ابنه.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.