القاهرة - مصراوي

نجح عصام الحضري، نجم منتخب مصر السابق، في حفر اسمه بحروف من ذهب في سجل كرة القدم المصرية والأفريقية، نظرا للمسيرة الحافلة التي قدمها مع مختلف الأندية التي لعب لها، بالإضافة إلى إنجازاته مع منتخب مصر.

ومما لا شك فيه أن الجوانب الاجتماعية والعائلية للنجوم، وخاصة لاعبي كرة القدم، تحظى باهتمام واسع من الجماهير والمتابعين، ويعد عصام الحضري من أبرز هؤلاء النجوم الذين يحرص الجمهور على متابعة أخباره، وكذلك أخبار أسرته.

ومن أفراد عائلته الذين يثيرون فضول المتابعين، نجله ياسين الحضري، الذي ينظر إليه كشخصية غامضة نوعا ما، نظرا لقلة المعلومات المتوفرة عنه.

من هو ياسين الحضري؟

ياسين الحضري من مواليد عام 2006، ويبلغ من العمر 19 عاما.

سبق له أن لعب في قطاع الناشئين بنادي وادي دجلة، في مركز حراسة المرمى، مثل والده.

حتى الآن، لم يعلن ياسين الحضري أو والده عن انضمامه لأي نادي، إلا أن ياسين نشر عبر حسابه على "إنستجرام" مقطع فيديو يظهر فيه وهو يتدرب مع مدربه الخاص في ملعب خماسي، ليس كحارس مرمى، بل كمهاجم يسدد على المرمى باحترافية وقوة.

وعلق المدرب على الفيديو قائلا: "استعدوا، ياسين الحضري راجع بقوة الصاروخ.. اتفرج واستمتع للنهاية".

هوايته في الفروسية

يشارك ياسين الحضري أيضا في بطولات الفروسية، وقد نشر عبر خاصية "الستوري" على حسابه الرسمي في "إنستجرام" العديد من الصور والفيديوهات أثناء ممارسته لهذه الرياضة.

أظهر تفوقا في رياضة الترويض (الرقص بالخيل)، وشارك في إحدى البطولات وفاز بإحدى الجوائز، حيث نشر صورة له وهو يحمل الجائزة برفقة أصدقائه.

وفي أكتوبر 2021، نشر ياسين صورة تجمعه بالنجم محمد صلاح خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي كان فيها والده عصام الحضري مدربا لحراس مرمى منتخب مصر.