3 صور لعصام الحضري مع ابنه يهنئه بهذه المناسبة

القاهرة - مصراوي

نشر عصام الحضري حارس مرمى النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور له برفقة ابنه.

وظهر في الصور انه يحتفل بعيد ميلاد نجله ياسين الحضري عبر صور نشرها على حسابه الرسمي على "الإنستجرام".

وعلق الحضري على الصور قائلا: النهاردة عيد ميلاد صاحبي و سندي و ابني و أغلى حاجة في حياتي ياسين كل سنة وانت طيب و العمر الحلو كله ليك يا حبيبي و ربنا يباركلي فيك واشوفك احسن واحد في الدنيا يا رب.

ومع الذكر يشغل عصام الحضري حاليا منصب مدرب حراس المرمى لمنتخب مصر للمحليين، فيما يتولى حلمي طولان منصب المدير الفني للمنتخب.