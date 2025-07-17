مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

بيراميدز

- -
17:00

الرجاء

مباريات ودية - منتخبات

مصر - شباب

- -
18:00

الكويت الأولمبي

جميع المباريات

إعلان

"على يخت" 6 صور لأشرف داري وزوجته في المصيف

04:24 ص الخميس 17 يوليو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    c26d2dab-06bd-45d6-b210-737b2c1f08ab_11zon
  • عرض 6 صورة
    a5710f52-bde3-43d5-b419-e19b5d20b071_11zon
  • عرض 6 صورة
    c4c9638e-1557-467f-be8f-9b3708f7dde2_11zon
  • عرض 6 صورة
    c528a5ec-c1d1-4cb7-8764-a1cc688f6379_11zon
  • عرض 6 صورة
    70790aec-ccf5-4a28-9d50-3f2314c57de1_11zon
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

نشرت زوجة أشرف داري لاعب النادي الأهلي صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" في المصيف.

وظهر أشرف داري وهو يستمتع بعطلته الصيفية في أجواء عائلية وهم على متن يخت في أحد المدن الساحلية.

وقد شارك أشرف داري مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، الإ أن ودع النادي الأهلي البطولة مبكرا من دور المجموعات.

ومع الذكر أنضم أشرف داري إلى النادي الأهلي في 28 أغسطس 2024، قادما من ستاد بريستوا الفرنسي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أشرف داري وزوجته زوجة أشرف داري عائلة أشرف داري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق الإسكان الاجتماعي
نتيجة الثانوية العامة 2025.. الموعد وخطوات الاستعلام
"التعليم" ترفع زمن الحصص في الابتدائي والإعدادي.. وتطوير شامل لمناهج الدين
ارتفاع الحرارة وسقوط أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
علاقة نسب مع خالد الجندي.. د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد سرا لأول مرة