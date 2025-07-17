"على يخت" 6 صور لأشرف داري وزوجته في المصيف

القاهرة - مصراوي

نشرت زوجة أشرف داري لاعب النادي الأهلي صورا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" في المصيف.

وظهر أشرف داري وهو يستمتع بعطلته الصيفية في أجواء عائلية وهم على متن يخت في أحد المدن الساحلية.

وقد شارك أشرف داري مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، الإ أن ودع النادي الأهلي البطولة مبكرا من دور المجموعات.

ومع الذكر أنضم أشرف داري إلى النادي الأهلي في 28 أغسطس 2024، قادما من ستاد بريستوا الفرنسي.