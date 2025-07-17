5 صور لزوجة محمد النني الثانية مع قطتها

القاهرة - مصراوي

أظهرت زوجة النني الثانية عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو لها وهي بجانبها عدد كبير من القطط، مايعكس حبها الكبير للقطط.

وشهدنا زوجة النني في أكثر من منشور لها عبر الإنستجرام وهي تعتني بالكثير من القطط داخل منزلها، وغير القطط أيضا ظهر هوسها بالخيل أيضا ونشرت صور له أيضا من خلال خاصية "الستوري" عبر الإنستجرام.

وكان محمد النني قد انتقل إلى نادي الجزيرة الإماراتي في 30 يوليو 2024، قادما من نادي أرسنال الإنجليزي، في صفقة انتقال حر.

وخاض النني مع الجزيرة الإماراتي 33 مباراة، سجل خلالها هدفا واحدا، وصنع ثلاثة أهداف.