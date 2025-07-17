مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

بيراميدز

- -
17:00

الرجاء

مباريات ودية - منتخبات

مصر - شباب

- -
18:00

الكويت الأولمبي

جميع المباريات

إعلان

5 صور لزوجة محمد النني الثانية مع قطتها

04:21 ص الخميس 17 يوليه 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    a410ee3d-2f04-49b4-95c6-2888e0c68830_11zon
  • عرض 5 صورة
    040cd154-0c7c-4c8d-9ac8-8f921d3b2d24_11zon
  • عرض 5 صورة
    4d14450c-d4dd-4026-8fff-8e978b40d367_11zon
  • عرض 5 صورة
    777eeb58-034e-40d2-8c39-9b2be2b02fda_11zon
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

أظهرت زوجة النني الثانية عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو لها وهي بجانبها عدد كبير من القطط، مايعكس حبها الكبير للقطط.

وشهدنا زوجة النني في أكثر من منشور لها عبر الإنستجرام وهي تعتني بالكثير من القطط داخل منزلها، وغير القطط أيضا ظهر هوسها بالخيل أيضا ونشرت صور له أيضا من خلال خاصية "الستوري" عبر الإنستجرام.

وكان محمد النني قد انتقل إلى نادي الجزيرة الإماراتي في 30 يوليو 2024، قادما من نادي أرسنال الإنجليزي، في صفقة انتقال حر.

وخاض النني مع الجزيرة الإماراتي 33 مباراة، سجل خلالها هدفا واحدا، وصنع ثلاثة أهداف.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زوجة النني الثانية محمد النني النني وزوجته زوجة محمد النني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق الإسكان الاجتماعي
نتيجة الثانوية العامة 2025.. الموعد وخطوات الاستعلام
"التعليم" ترفع زمن الحصص في الابتدائي والإعدادي.. وتطوير شامل لمناهج الدين
ارتفاع الحرارة وسقوط أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
علاقة نسب مع خالد الجندي.. د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد سرا لأول مرة