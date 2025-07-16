"بينهم شيكابالا".. رسائل إبراهيم لنجوم ساندوه في أزمته

كتب - يوسف محمد:

وجه إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر السابق، رسالة شكر إلى كل من وقف بجانبه، في الأزمة الأخيرة التي مر بها، التي تسببت في تواجده بالحبس خلال الفترة الماضية.

وكان إبراهيم سعيد تم حبسه خلال الفترة الماضية، بسبب أزمة مع طليقته ترتبط بالنفقة، قبل أن يتم إخلاء سبيله يوم 7 يوليو الجاري.

وكتب سعيد عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "الأزمات والمواقف الصعبة هي اللي بتظهر ليك مين بيحبك ، شكرا زوجتي بنت الأصول الغالية علياء علي صبرك وقوتك وعزيمتك، في ظل الظروف الصعبة اللي مرينا بيها وكنتي أقوى منها".

وأضاف: "شكرا لأمي الحبيبة على صبرها ودعواتها لي، عشت 4 شهور صعبه والحمد لله على كل حال وقدر الله ماشاء فعل، كل الشكر لمن ساندني في محنتي والاهتمام بأسرتي، في ظل غيابي".

وتابع: "إدارة قناة النهار، استاذ علاء الكحكي مالك قنوات النهار، استاذ فادي علي، محمد الجازوي وأستاذ سامي عبد الراضي، جميع العاملين في قناة النهار اخواتي وعائلتي".

وواصل: "كل الشكر لكابتني واخويا الكبير كابتن مصر والنادي الأهلي، كابتن أحمد شوبير علي وقفته من أول يوم في أزمتي، معه كابتن سيد عبد الحفيظ والاهتمام والتواصل دائما مع أسرتي وكابتن شادي محمد".

وأكمل: "شكرا لإدارة النادي الأهلي وجماهيره، اخويا وصديقي وائل الإمام والمدرج الأهلاوي، جميع اللاعبين من الأهلي والزمالك، اللي دائما في ظهري بعد ربنا، شكرا للمستشار محمد رشوان تواجد في وقت صعب، لكن كان نقطة تحول كبيرة في أزمتي وبشكر فريق العمل معه المحترم".

وأردف: "شكرا للنجم مؤمن زكريا علي اهتمامه والسؤال عني ودعمه لي، شكر أيضاً خاص للنجم شيكابالا على دعمه ومساندته لي وأتمنى له التوفيق فيما هو قادم، اللاعبين زيزو، أفشة، كهربا، عمر جابر، أحمد حسام ميدو، الكابتن أحمد حسن الصقر وكابتن طارق مصطفى".

عن الفنانين الذين ساندوه في أزمته كتب سعيد: "شكرا اخواتي واصدقائي من الفن، الفنان تامر حسني، تامر عاشور والممثل أحمد فهمي".

واختتم سعيد: "أسف لو نسيت حد، بشكر كل من ساندني وده المتوقع من اخواتي وحبايبي، الحمد لله على كل شيء وقدر الله ماشاء فعل".

الأزمات والمواقف الصعبه هي اللي بتظهر ليك من بيحبك

شكرا زوجتي بنت الأصول الغاليه علياء علي صبرك وقوتك وعزيمتك في ظل الظروف الصعبه اللي مرينا بيها وكنتي اقوي منها

وشكرا لأمي الحبيبه علي صبرها ودعواتها لي

عشت ٤ شهور صعبه والحمد لله علي كل حال

وقدر الله ماشاء فعل

كل الشكر لمن… — ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam) July 16, 2025

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