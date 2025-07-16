"بابا".. 5 صور لمروان عطية وزوجته على البحر

كتب - نهى خورشيد

نشرت سلمى صقر زوجة مروان عطية لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صوراً جديدة لهما خلال استمتاعهم بإجازة الصيف معاً.

وشاركت سلمي متابعيها الصور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" على أنغام أغنية "بابا" لـ عمرو دياب.

وكان الإسباني خوسيه ريفيرو منح لاعبي القلعة الحمراء إجازة لمدة 18 يوماً، قبل بدء الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد.

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