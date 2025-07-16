مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

مصر - شباب

- -
18:00

الكويت الأولمبي

مباريات ودية -أندية

بيراميدز

- -
17:00

الرجاء

جميع المباريات

إعلان

"بابا".. 5 صور لمروان عطية وزوجته على البحر

10:15 م الأربعاء 16 يوليه 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    521512128_18042861998648656_4235627982722118696_n_11zon_11zon
  • عرض 5 صورة
    518262383_18042861986648656_8934763314899919271_n_11zon_11zon
  • عرض 5 صورة
    519644743_18042861971648656_3240882452697166836_n_11zon_11zon
  • عرض 5 صورة
    520984329_18042862007648656_3570046657166602848_n_11zon_11zon
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

نشرت سلمى صقر زوجة مروان عطية لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صوراً جديدة لهما خلال استمتاعهم بإجازة الصيف معاً.

وشاركت سلمي متابعيها الصور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" على أنغام أغنية "بابا" لـ عمرو دياب.

وكان الإسباني خوسيه ريفيرو منح لاعبي القلعة الحمراء إجازة لمدة 18 يوماً، قبل بدء الاستعدادات للموسم الرياضي الجديد.

أقرأ أيضًا:
"نساء شبه عاريات".. الحكومة الإسبانية تطالب بالتحقيق مع لامين يامال (صور)

شيكابالا ينعى ميمي عبدالرازق مدرب المصري السابق

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مروان عطية وزوجته زوجة مروان عطية النادي الأهلي مروان عطية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سكن لكل المصريين 7.. ننشر أسعار شقق الإسكان الاجتماعي
نتيجة الثانوية العامة 2025.. الموعد وخطوات الاستعلام
"التعليم" ترفع زمن الحصص في الابتدائي والإعدادي.. وتطوير شامل لمناهج الدين
ارتفاع الحرارة وسقوط أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
علاقة نسب مع خالد الجندي.. د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد سرا لأول مرة