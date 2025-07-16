3 صور رومانسية لرامي ربيعة مع زوجته

القاهرة - مصراوي

نشر رامي ربيعة، لاعب نادي العين الإماراتي، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا له مع زوجته.

وظهر رامي ربيعة خلال خاصية "الستوري" عبر "إنستجرام"، في صور له برفقة زوجته خلال إحدى المناسبات، بإطلالة أنيقة.

وقد شارك رامي ربيعة مع نادي العين الإماراتي في كأس العالم للأندية 2025، لكنه ودع البطولة مبكرا من دور المجموعات، بعد خسارة مباراتين، والفوز في مباراة واحدة أمام الوداد المغربي.

وانتقل رامي ربيعة من النادي الأهلي، في 6 نوفمبر 2025، إلى نادي العين الإماراتي، في صفقة انتقال حر.