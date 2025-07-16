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"البراميل الفارغة".. منشور غامض من تركي آل الشيخ

06:56 ص الأربعاء 16 يوليه 2025
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    المستشار تركي آل الشيخ من مؤتمر نزال القرن (4)
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كتب - يوسف محمد:

أثار المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، حالة من الجدل بعد المنشور المنشور الذي نشره عبر حسابه على "فيس بوك".

وكتب آل الشيخ رسالة غامضة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، جاءت كالتالي: "البراميل الفارغة تصدر ضجيجا أكثر، مثل من إنجلترا".

وكان رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، قام بالترويج منذ قليل لنزال القرن بين الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز ونظيره الأمريكي تيرينس كروفورد.

والجدير بالذكر أن آل الشيخ، كان قد تواجد في مباراة نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، بين فريقي باريس سان جيرمان وريال مدريد الإسباني، التي انتهت لصالح الفريق الفرنسي بأربعة أهداف دون مقابل.

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منشور تركي آل الشيخ تركي آل الشيخ الهيئة العامة للترفية
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