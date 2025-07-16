القاهرة – مصراوي

نشر مروان عطية لاعب وسط النادي الأهلي صورا جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور من إجازته الصيفية التي يقضيها برفقة زوجته، سلمى صقر، في إحدى المدن الساحلية.

وظهرت سلمى بإطلالة أنيقة على الشاطئ، وهي في أشهر الحمل الأخيرة، بينما بدأ مروان مستمتعا بفترة من الراحة والاستجمام بعد موسم كروي طويل وشاق.

من جانبها، شاركت سلمى صقر أيضا صورا من إجازتها مع مروان عطية، خطفت بها الأنظار بجمالها وأناقتها وعلقت على الصور قائلا: "تحيرك كتكوتة".

ويستعد مروان عطية لخوض تجربة الأبوة للمرة الأولى خلال الفترة المقبلة، وهو الحدث الذي عبر عن سعادته الكبيرة وترقبه له.

وكان مروان عطية قد شارك مؤخرا مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي ودعها الفريق مبكرا بعد خروجه من دور المجموعات.

ويذكر أن مروان عطية قد تغيب عن تدريبات الفريق يوم الإثنين الماضي، نظرا لخضوعه لعملية جراحية (الفتاق)، وحصل على راحة مستحقة بعدها.