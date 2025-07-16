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ئيس قناة الأهلي السابق يفجر مفاجأة بشأن انتقال حمدي فتحي لبيراميدز

02:53 ص الأربعاء 16 يوليو 2025
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    المنتج الكبير محمد العدل
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    المنتج محمد العدل
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    حمدي فتحي
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    حمدي فتحي من تدريبات الأهلي (1)
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    حمدي فتحي من تدريبات الأهلي
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كتب - يوسف محمد:

كشف محمد العدل رئيس قناة الأهلي السابق، المبلغ الذي سيحصل عليه النادي الأهلي، من بيع فريق الوكرة حمدي فتحي إلى صفوف الوكرة القطري.

ودخل بيراميدز في مفاوضات قوية مع فريق الوكرة القطري، خلال الساعات الماضية، لضم لاعب الوسط حمدي فتحي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب العدل عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "20% نسبة الأهلى فى صفقة بيع حمدى فتحى لبيراميدز والمقدرة فى حدود مليون دولار".

وأضاف: "الصفقة فى حدود خمسة مليون دولار".

وكان فتحي انتقل إلى نادي الوكرة القطري، في عام 2023 قادما من النادي الأهلي، بعقد لمدة 4 سنوات حتى عام 2027.

والجدير بالذكر أن فتحي شارك خلال الموسم الماضي، رفقة فريق الوكرة القطري في 28 مباراة بمختلف البطولات، لم يسجل خلالهم أي هدف واكتفى بصناعة هدفين فقط.

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