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"خللوه".. منشور غامض من تركي آل الشيخ

10:57 م الثلاثاء 15 يوليه 2025
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    تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه (1) (1)
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كتب - محمد القرش:

نشر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، رسالة غامضة عبر صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك".

وشارك تركي متابعيه على فيسبوك، صورة للفنان عادل إمام من مشهد بمسرحية "شاهد مشافش حاجة"، وكُتب عليها: "خللوه".

وكان تركي آل الشيخ ظهر في مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد بنصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع الماضي.

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تركي آل الشيخ تركي منشور تركي آل الشيخ كأس العالم للأندية
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