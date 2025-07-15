"خللوة".. منشور غامض من تركي آل الشيخ

كتب - محمد القرش:

نشر تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، رسالة غامضة عبر صفحته الرسمية على منصة "فيسبوك".

وشارك تركي متابعيه على فيسبوك، صورة للفنان عادل إمام من مشهد بمسرحية "شاهد مشافش حاجة"، وكُتب عليها: "خللوة".

وفي سياق متصل، ظهر تركي آل الشيخ في مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد بنصف نهائي كأس العالم للأندية 2025 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

يُذكر أن تركي آل الشيخ سبق له أن كان مالكا لنادي بيراميدز المصري، قبل أن يقرر بيعه إلى رجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي في عام 2019.

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