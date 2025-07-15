بعد الهجوم عليه.. رد فعل مفاجئ من وسام أبو علي لاعب الأهلي (صور)

كتب - محمد القرش:

أثار وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجدل بعد ما فعله بحسابه الرسمي عبر منصة "إنستجرام".

وشهدت الساعات الماضية هجوم حاد من جماهير الأهلي على اللاعب الفلسطيني، بسبب رفضه العودة لتدريبات المارد الأحمر.

وقام المهاجم بغلق حسابه الرسمي عبر منصة "إنستجرام" وإخفاء المنشورات الخاصة به.

ومع زيادة الانتقادات والهجوم عليه من قبل جماهير الأهلي، الغى وسام أبو علي تنشيط حسابه مؤقتا.

وجاء ذلك، بعدما أعلن النادي الأهلي الإبقاء على وسام أبو علي خلال الفترة المقبلة، عكس ما يرغب فيه اللاعب.

وجاء بيان الأهلي بالإبقاء على وسام كالتالي:

أغلقت إدارة الكرة بالنادي الأهلي ملف بيع وسام أبو علي، حيث تقرر استمرار اللاعب مع الفريق وفقا لتعاقده مع النادي حتى عام 2029.

وجاء هذا القرار بعد تداعيات بدأت بتلقي الأهلي عرضا من نادي الوصل الإماراتي لشراء وسام أبو علي، تدرج المقابل المالي فيه من ٢,٥ إلى ٤ ثم ٦ ملايين دولار + ۲۰٪ من صافي عائد البيع.

ورد النادي بأن المقابل المعروض لا يتناسب مع طلب الأهلي وقدرات اللاعب، ولم يتواصل نادي الوصل ثانية بعدما حدد الأهلي موقفه.

وفي ذات الوقت تلقى النادي عرضا من نادي كولومبوس كرو الأمريكي بدأ بـ 4 ملايين دولار ووصل إلى ٥,٢٥ مليون دولار + ٧٥٠ ألف دولار مزايا إضافية + ١٠٪ من عائد البيع، ورد النادي الأهلي بأن القابل للالي أقل من للمنتظر، والقيمة المالية للاعب يجب ألا تقل عن ٩,٥ مليون دولار + ۲٫٥ ملیون دولار مزايا إضافية.

وطالت فترة التفاوض دون حسم الأمر من الجانب الأمريكي، ولأن الفريق يستعد لبدء فترة الإعداد للموسم الجديد، أرسل الأهلي خطابا لنادي كولومبوس كرو حدد فيه يوم ١٠ من الشهر الجاري موعدا أخيرا لتلقي الرد النهائي بخصوص القيمة المالية، ولم يتلق النادي أي مكاتبات حتى انتهاء الموعد المشار إليه، وبالتالي تم إغلاق ملف بيع وسام أبو علي، والذي كان على دراية كاملة بكافة المفاوضات التي جرت والمراسلات التي تمت مع كل الأطراف.

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