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الغندور يعلن انتقال لاعب الأهلي السابق لبيراميدز

05:44 م الثلاثاء 15 يوليو 2025

النادي الأهلي

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كتب - محمد القرش:

أعلن الإعلامي خالد الغندور انتقال لاعب الأهلي السابق، حمدي فتحي، إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "حمدي فتحي في صفوف نادي بيراميدز".

وجاء ذلك، بعد إنتهاء فترة إعارة لاعب خط وسط الوكرة القطري مع الأهلي في كأس العالم للأندية 2025.

وودع المارد الأحمر منافسات مونديال الأندية من دور المجموعات، بعد التعادل مع بورتو وإنتر ميامي والخسارة من بالميراس البرازيلي.

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