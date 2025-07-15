كيف يستمتع المحترفون المصريون بإجازتهم الصيفية؟

كتبت ـ هند عواد:

يقضي المحترفون المصريون حاليًا عطلتهم الصيفية في وجهات سياحية متفرقة حول العالم، مستمتعون بأجواء الراحة والاستجمام بعد نهاية الموسم الكروي.

وحرص العديد منهم على مشاركة لحظاتهم الخاصة مع جماهيرهم عبر منصات التواصل الاجتماعي، كاشفين عن جانب من تفاصيل رحلاتهم الصيفية.

محمد صلاح بين الساحل وتركيا

ومن أبرز هؤلاء النجوم، الدولي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، الذي ظهر في صور نشرها مؤخرًا عبر حسابه الرسمي في "إنستجرام"، إذ بدأ إجازته من الساحل الشمالي المصري، قبل أن يتوجه إلى مدينة بودروم التركية، لقضاء ما تبقى من العطلة.

وظهر محمد صلاح في الساحل الشمالي رفقة عبدالله السعيد لاعب الزمالك وأحمد حجازي لاعب نيوم السعودي.

وفي رحلة محمد صلاح بتركيا، نجح هداف الدوري الإنجليزي في الحفاظ على خصوصيته خلال إقامته في المنتجع الفاخر "سيبا هاوسز"، الواقع في منطقة شاطئ تابو.

وأشارت تقارير صحفية تركية إلى أن تزامن وجوده في المدينة مع احتفالات نادي جالاتا سراي بلقب الدوري التركي، ساهم في تشتيت انتباه مصوري الباباراتزي، مما أتاح له فرصة للابتعاد عن الأضواء لبعض الوقت.

ولم يخل الأمر من محاولات لتعقب نجم "الريدز"، إذ أوضحت التقارير أن صلاح لجأ إلى التنكر باستخدام قناع وقبعة خلال تنقلاته الليلية، خاصة أثناء زيارته لمطاعم ومقاهي راقية مثل "زوما" و"ماندرين".

أحمد حجازي يقضي عطلته في الساحل

في السياق ذاته، شارك أحمد حجازي مدافع نيوم السعودي، صورًا من عطلته الصيفية، التي قضاها رفقة صلاح.

مصطفى محمد في بالي

ومن جانبه، اختار مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي ومنتخب مصر، قضاء إجازته الصيفية في مقاطعة بالي الإندونيسية، إذ ظهر في أكثر من صورة برفقة زوجته، مستمتعًا بالطبيعة الخلابة ومناخ الجزيرة الاستوائي.

مرموش يقضي عطلته الصيفية في المونديال

لم تمنع بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة مانشستر سيتي، لاعب الفريق المصري عمر مرموش من الاستمتاع بعطلته.

وفاجأ بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، لاعبي الفريق -بينهم مرموش- بيوم على الشواطئ الأمريكية.