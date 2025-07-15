كتب- نهى خورشيد:

علق عماد الدين فاروق، المعد النفسي السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، على قرار مجلس إدارة القلعة الحمراء بإنشاء إدارة خاصة بالطب النفسي داخل منظومة رياضية.

وكتب عماد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"السادة مجلس إدارة النادي الأهلي: لا يوجد في العالم كله مؤسسة رياضية لها إدارة في الطب النفسي، فمسمى إدارة الطب النفسي المطروح في قرار مجلس الإدارة مسمى له علاقة مباشرة بمستشفيات الأمراض النفسية والعقلية، ولا علاقة له مباشرة بالمؤسسات الرياضية المحترفة التي من المفترض أن يكون علاقتها المباشرة بعلم النفس الرياضي لتطوير نفسها إدارياً وفنياً".

وأضاف:"الفارق بين علم النفس والطب النفسي فارق علمي وتخصصي كبير جداً".

وتابع حديثه:"الحاجة إلى طبيب نفسي يكتب روشتة دوائية في مؤسسة رياضية هي حالة استثنائية جداً مرتبطة بالأمراض النفسية أو العقلية التي قد يتعرض لها أحد اللاعبين، وهو ما يستدعي عرضه على عيادة نفسية خارجية أو حتى إدخاله مصحة نفسية للعلاج الدوائي".

وواصل:"أما علم النفس الرياضي فوظيفته في الرياضة وظيفة تطويرية للشخصية والأداء الرياضي في الأساس، وعلاجية كلامية في بعض الاستثناءات".

وأتم حديثه قائلاً :"وقد أبلغت مستر كولر من قبل بهذا الكلام العلمي البديهي ووافقني تماماً كونه مثقفاً ومطلعاً على ما يحدث في العالم اللهم بلغت، اللهم فاشهد".

وكان مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، أعلن عقب اجتماعه ظهر اليوم عن قرار إنشاء إدارة للطب النفسي داخل قطاع الكرة، ضمن خطة التطوير الشاملة التي يشهدها النادي، ولمواكبة التقدم العلمي في إدارة الأندية الكبرى.