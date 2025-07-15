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7 صور لزوجة النني الثانية على الخيل

03:18 ص الثلاثاء 15 يوليه 2025
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شاركت البلوجر المغربية حنان زوجة الدولي المصري محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي الحالي وآرسنال السابق، متابعيها بمقطع فيديو من ركوبها الخيل.

ونشرت حنان عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" الفيديو مع قلب بني وإيموجي فرس.

انضم نجم المنتخب الوطني، صاحب الـ33 عامًا، إلى نادي الجزيرة الإماراتي في يوليو 2024 قادماً من أرسنال الإنجليزي في صفقة انتقال حر، عقب نهاية عقده مع الجانرز.

وشارك خلال موسم 2024-2025 في 31 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها هدفًا وحيدًا وصنع ثلاثة أهداف

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زوجة النني الثانية محمد النني زوجة محمد النني محمد النني وزوجته
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