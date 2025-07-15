أعلن نادي النصر السعودي منذ عدة أيام، تجديد تعاقده مع نجم الفريق كريستيانو رونالدو، بعقد لمدة موسمين حتى عام 2027.

وكان نادي النصر نشر في وقت سابق عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس" تويتر سابقا، مقطع فيديو لرونالدو من على أحد الشواطئ، وفي نهايته قال البرتغالي: "النصر إلى الأبد"، لإعلان تجديد عقد النجم البرتغالي مع الفريق.

ومع إعلان النصر تجديد تعاقد النجم البرتغالي، لم تفوت جورجينا رودريجيز صديقة كريستيانو رونالدو الفرصة لكي توثق هذه الخطوة الجديدة في تاريخ "الدون"، من خلال نشر مجموعة من الصور عبر حسابها على "إنستجرام".

ونشرت جورجينا مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة النجم البرتغالي وأبنائهم وعلقت: "عائلة"، في إشارة إلى سعادتها بالعيش والتواجد في المملكة العربية السعودية.

وتعرف جورجينا بحرصها الدائم على دعم النجم البرتغالي، في مختلف المحطات الرياضية مع كافة الأندية، وهو ما يظهر في تواجدها الدائم رفقته في أي مكان ينتقل إليه النجم البرتغالي.

وكانت جورجينا رودريجيز حريصة بشكل كبير خلال العامين الماضيين، منذ انتقال النجم البرتغالي إلى النصر في عام 2023، على أن تجعل انتقالها إلى ثقافة جديدة بمثابة نقلة في حياتها العملية والاستفادة منها، في التعرف على ثقافة جديدة وبيئة مختلفة عن العيش في أوروبا.

ويذكر أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كان قد انتقل إلى فريق النصر السعودي، في يناير 2023 في صفقة انتقال حر، بعد فسخ تعاقده مع مان يونايتد الإنجليزي.