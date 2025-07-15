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"بلالين بيضة وآية قرآنية".. نجم الأهلي يثير الجدل بشأن انتقاله إلى الزمالك

02:49 ص الثلاثاء 15 يوليه 2025
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    أحمد عبد القادر يخوض تدريبات تأهيلية
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    أحمد عبد القادر من تدريبات قطر القطري
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    أحمد عبد القادر
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    أحمد عبد القادر لاعب قطر القطري
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    أحمد عبد القادر
  • عرض 15 صورة
    أحمد عبد القادر
  • عرض 15 صورة
    أحمد عبد القادر
  • عرض 15 صورة
    أحمد عبد القادر لاعب قطر القطري
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    احتفال أحمد عبد القادر بأول أهدافه مع فريق قطر القطري
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    تقديم أحمد عبد القادر لاعب لفريق قطر القطري
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    أحمد عبد القادر
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    أحمد عبد القادر مع كأس البطولة
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    أحمد-عبد-القادر
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    أحمد عبد القادر يحتفل بالهدف الأول للأهي
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كتب - يوسف محمد:

واصل أحمد عبد القادر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إثارة الجدل من خلال بعض المنشورات التي يقوم بها عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، خاصة في ظل انتشارا العديد من الأخبار التي تتعلق بمستقبله مع الأهلي في الفترة الماضية.

ونشر عبد القادر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" منذ قليل آية قرآنية: "يا أيها الذين آمنوا إِن جاءكم فاسق بنبإٍ فتبينوا أن تصيبوا قومًا بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".

وقام عبد القادر، بنشر الآية القرآنية عبر حسابه على "إنستجرام"، عقب حديث أحمد شوبير مقدم برنامج "حارس الأهلي"، على رغبة اللاعب في الانضمام إلى نادي الزمالك.

وكان أحمد شوبير، أكد أمس عبر قناة الأهلي أن رغبة عبد القادر هى الانتقال إلى نادي الزمالك في الفترة المقبلة، وأن اللاعب عقد أكثر من جلسة مع مسؤولي الأبيض في الفترة الماضية.

وفي وقت سابق، كان قد نشر عبد القادر، صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، ويظهر من خلفه 3 بلالين لونهم أبيض، مما تم تفسيره من قبل الجماهير أنه اقترب من الانضمام إلى الفارس الأبيض.

ويذكر أن أحمد عبد القادر، قضى الموسم الماضي معارا إلى فريق قطر القطري، الذي لعب معه 17 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 6 أهداف وتقديم تمريرة حاسمة.

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