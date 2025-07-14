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"مرتين وحاربته".. ميتشو يكشف لمصراوي تفاصيل مرضه بالسرطان

10:37 م الإثنين 14 يوليه 2025
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كتب- نهى خورشيد:

تحدث الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني السابق للزمالك، رحلته مع السرطان، موضحاً الدروس المستفادة من تجربته مع هذا المرض.

وقال ميتشو في تصريحات خاصة لـ مصراوي:"هذا موضوع لا يحب الناس الحديث عنه لأنه يُعتبر "تابو"، لكن دعوني أكسر الصمت، مثل ملايين الناس، عانيت من السرطان مرتين".

وأضاف:"بعد رحيلي عن الزمالك، توجهت إلى زامبيا لتدريب المنتخب، واندلعت جائحة كورونا، فاستغليت تلك الفترة لإعادة تنظيم حياتي بالكامل، من خلال بعض العلاجات والانضباط الحياتي، ربحت معركتي المزدوجة ضد المرض".

وتابع مدرب الزمالك الأسبق:"أنا الآن بصحة ممتازة، وأشعر بقوة لم أشعر بها من قبل، لم يكن الأمر سهلاً، لكن بالإرادة القوية تمكنت من تجاوز أصعب مراحل حياتي".

وعند الدروس المستفادة قال:"تعلمت أن معركة الصحة هي أهم مباراة في حياتك، وأن العالم قد يبدو أنانياً، لكن إذا كنت قويًا ذهنيًا وتملك رغبة حقيقية في العيش والانتصار، فكل شيء ممكن"..

ووجه ميتشو رسالة :"المستحيل لا شيء، كل شيء ممكن، لا تستسلم، لا تتراجع، بدل أن تحدث لك الأشياء… اجعل أنت الأشياء تحدث".

كما وجه نصيحة في الختام:"عش وفقًا للمبادئ التالية:

غيّر ما يمكن تغييره.

تقبّل ما لا يمكن تغييره.

ابتعد عن ما لا يُحتمل.

فاجئ الآخرين بما لا يتوقعونه.

وانتظر حدوث ما لا يُفسّر.

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