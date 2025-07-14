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"بقلب ونسر".. إمام عاشور يعود لتدريبات الأهلي (صورة)

02:31 م الإثنين 14 يوليه 2025
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عاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للتدريبات الجماعية بعد الحصول على راحة لمدة 18 يوما، عقب توديع منافسات كأس العالم للأندية من دور المجموعات.

ونشر إمام عاشور عبر خاصية "القصص القصير" صورة لملعب تدريبات المارد الأحمر "التتش" ووضع رموز تعبيرية (قلب أحمر ونسر).

وودع المارد الأحمر منافسات مونديال الأندية، بعد التعادل مع إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي، والخسارة من بالميراس البرازيلي.

وفي سياق متصل، حصد فريق تشيلسي لقب كأس العالم للأندية 2025 بعد الفوز على باريس سان جيرمان في المباراة النهائية بثلاثية دون رد.

ستوري إمام عاشور

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