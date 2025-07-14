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"قصص متفوتكش".. رد فعل وسام على بيان الأهلي.. وبلاغ من شوبير للنائب العام

11:16 ص الإثنين 14 يوليه 2025
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    مروان عطية وزوجته (5)
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شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة الرياضية، حيث أعلن الإعلامي أحمد شوبير عن تقدمه ببلاغ رسمي للنائب العام ضد محمد عمارة لاعب الأهلي السابق، بسبب قيام الأخير بإرسال رسائل تهديد له.

ويقدم لكم "مصراوي" خلال السطور التالية، أبرز 10 قصص على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية.

أول رد فعل لـ وسام أبوعلي بعد بيان الأهلي ببقائه

علق النجم الفلسطيني وسام أبو على مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على بيان القلعة الحمراء بخصوص بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

9 صور لتسليم ترامب جوائز نهائي بطولة كأس العالم للأندية للاعبين

توج فريق تشيلسي الإنجليزي، بلقب بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد الفوز على حساب نظيره باريس سان جيرمان بثلاثية نظيفة في نهائي البطولة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

6 صور لرامي صبري وزوجته شيما صابر في المصيف

شاركت الإعلامية شيماء صابر زوجة رامي صبري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو، متابعيها بصور من قضائهم العطلة الصيفية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

شوبير سيتقدم ببلاغ للنائب العام ضد نجم الأهلي السابق.. ما السبب؟

أعلن أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أنه ينوي التقدم ببلاغ ضد محمد عمارة لاعب الأهلي السابق، بسبب قيام الأخير بإرسال رسائل تهديد له.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

10 صور ترصد موقف غريب لترامب أثناء تتويج تشيلسي ببطولة كأس العالم للأندية 2025

حقق فريق تشيلسي الإنجليزي فوزا كبيرا على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات كأس العالم للأندية 2025.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

"يهديها وردة"..9 صور رومانسية لمروان عطية وزوجته في أحد المطاعم

نشرت سملي صقر، زوجة مروان عطية لاعب النادي الأهلي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو رومانسيا يجمعها بزوجها في أحد المطاعم.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

رحلة ياسين مرعي من الزمالك إلى الأهلي

انضم مدافع نادي فاركو، ياسين مرعي، إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمدة 5 سنوات مقبلة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ترامب وسفير أمريكا بالشرق الأوسط.. 10 صور لأبرز الشخصيات في نهائي كأس العالم للأندية

اختتمت منافسات النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، بمشاركة 32 فريقا أمس الأحد، بمباراة جمعت بين فريقي تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي، في نهائي البطولة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

قبل محمد قدوس.. 10 لاعبين اتهموا بالخيانة بعد رحيلهم من ناديهم

اُتهم محمد قدوس لاعب منتخب غانا بالخيانة، بعد انتقاله من وست هام يونايتد إلى توتنهام هوتسبير خلال فترة الانتقالات الصيفية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

مع السقا وفهمي.. لاعب الأهلي يشاهد فيلم "أحمد وأحمد" (صورة)

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي صورة للاعب النادي الأهلي مع أحمد السقا وأحمد فهمي من إحدى السينمات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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زيزو كأس العالم للأندية الأهلي وسام أبو علي ترامب شيما صابر شوبير تتويج تشيلسي صور رومانسية لمروان عطية وزوجته
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