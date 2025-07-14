نشرت سالمي صقر زوجة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وظهرت زوجة مروان عطية في الصور، وهى تشير إلى حملها، وهو ما لاقى تفاعل واسع من قبل المتابعين الذين حرصوا على التعليق على الصور، التي نشرتها زوجة نجم الأهلي.

وعلق أحد المتابعين لزوجة نجم الأهلي على "إنستجرام"، وكتبت: "ربنا يقومك بالسلامة يا أم آلما"، فيما كتب حساب آخر متابع لزوجة نجم الأهلي: "أجمل مامي ربنا يقومك بالسلامة يا أم آلما".

ويذكر أن نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر مروان عطية، يستعد إلى العودة للتدريبات الجماعية مع المارد الأحمر بداية من اليوم الإثنين، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها الفريق.

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