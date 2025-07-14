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عمرو مرعي.. من صراع الأهلي والزمالك لدوري الدرجة الثانية

09:00 ص الإثنين 14 يوليه 2025
  • عرض 19 صورة
  • عرض 19 صورة
    عمرو مرعي
  • عرض 19 صورة
    عمرو مرعي
  • عرض 19 صورة
    عمرو مرعي
  • عرض 19 صورة
    عمرو مرعي
  • عرض 19 صورة
    عمرو مرعي لاعب إنبي
  • عرض 19 صورة
    عمرو مرعي ينتقل إلى المقاصة
  • عرض 19 صورة
    عمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي
  • عرض 19 صورة
    عمرو مرعي
  • عرض 19 صورة
    عمرو مرعي
  • عرض 19 صورة
    عمرو-مرعي
  • عرض 19 صورة
    عمرو مرعي
  • عرض 19 صورة
    عمرو مرعي خلال مباراة الأهلي
  • عرض 19 صورة
    عمرو مرعي
  • عرض 19 صورة
    عمرو مرعي
  • عرض 19 صورة
    عمرو مرعي
  • عرض 19 صورة
    عمرو مرعي في مباراة الأهلي
  • عرض 19 صورة
    عمرو مرعي
  • عرض 19 صورة
    عمرو مرعي
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"أي لاعب في مصر يتمنى يلعب بقميص الأهلي أو الزمالك، وقعت للأهلي مرة و للزمالك مرتين"، جانب من حديث عمرو مرعي مع الإعلامي سيف زاهر عن لقطتين لن ينساهما في مسيرته.

عمرو مرعي صاحب المبارتين الدوليتين بقميص منتخب مصر أتم انتقاله خلال فترة القيد الصيفية الجارية لنادي بروكسي الذي ينشط بدوري المحترفين بمصر .

المهاجم صاحب الـ 33 عاماً يمتلك مسيرة حافلة انطلقت من وادي دجلة قبل أن يرحل في موسم 2015/16 لصفوف الداخلية ويواصل الترحال بين أندية إنبي، النجم الساحلي التونسي، بيراميدز، مصر المقاصة، طلائع الجيش، المصري، المقاولون، الباطن السعودي، الجزيرة الأردن.

مرعي أنهى فترة احترافه بدوري الدرجة الأولى السعودي والدوري الأردني وعاد ولكن ليس للدوري الممتاز الذي شهد تألقه بقمصان إنبي والمصري بل لدوري المحترفين.

مرعي كان قريبًا ـ بحسب قوله بحلقة البرنامج ذاته أمس الأحد ـ من الانضمام الرسمي للزمالك بعدما أنهى كل الأمور التعاقدية وتبقى فقط الفيديو الدعائي للصفقة ولكن لم تتم بسبب رفض مهاجمين بالفريق العروض التي جلبها لهم النادي للرحيل.

مصدر أوضح في تصريحات خاصة لمصراوي أن عدم رحيل عمر السعيد مهاجم الزمالك، كان السبب.

ورغم موهبته التي دفعت المدير الفني الأمريكي لمنتخب مصر بوب برادلي لاستدعائه حين كان اللاعب يبلغ 20 عاماً للمنتخب الأول إلا أن الأزمات كانت تلاحقه بمسيرته مع الأندية.

مرعي خاض خلال مسيرته 271 مباراة، بحسب منصة ترانسفير ماركت، سجل خلالها 52 هدفًا وصنع 28 لزملائه خلال 15963 دقيقة لعب.

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عمر مرعي منتخب مصر الأهلي الزمالك
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